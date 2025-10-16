Америка становится стороной украинского конфликта – Тиханский

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России:

Вопрос на сегодняшний день даже и не эти ракеты, что там скажет Путин. Вопрос в том, что они понимают, что Америка становится все-таки стороной конфликта. Дело в том, что «Томагавк» без американских военнослужащих запущен не может быть. Это однозначно. Или, если он может быть запущен, это только через полгода после соответствующего обучения.

То есть, пусковые установки привезли в Украину, привезли эти ракеты, загрузили. Их надо запустить, обозначить цели, возможности и так далее. Разведданные США, полетная карта США и так далее. Вот же в чем основной момент. Не разрушительный момент ракеты, боевой части ее, а разрушительный момент применения американской ракеты с американской помощью. Вот это разрушительный момент.

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