Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают 95-летний юбилей

В 2025-м этот род войск отмечает 95-летие. За эти годы солдаты и офицеры сил спецопераций проявили беспрецедентное мужество, став одним из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Крылатые гвардейцы» завоевывали победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане, других горячих точках и сегодня стоят на страже нашей безопасности.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

На сегодняшний день вокруг республики очень сложная обстановка. Поэтому на нее надо реагировать. Это и выполнение задач по прикрытию участков границы. Это, может быть, с одной стороны, не свойственная задача, но с другой, с 2022 года мы ее выполняем. Научились, понимаем, что надо, и демонстрируем свою готовность к защите своей Родины, именно на рубежах. Силы специальных операций готовы к выполнению задач по предназначению по защите Республики Беларуси.

Сегодня силы спецопераций выступают основным элементом стратегического сдерживания и служат школой воинского мастерства для тысяч юношей. Профессионализм, мужество и преданность долгу десантников заслуживают искреннего уважения.