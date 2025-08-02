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Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают 95-летний юбилей

02 августа 2025 07:35
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В 2025-м этот род войск отмечает 95-летие. За эти годы солдаты и офицеры сил спецопераций проявили беспрецедентное мужество, став одним из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают 95-летний юбилей-2

«Крылатые гвардейцы» завоевывали победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане, других горячих точках и сегодня стоят на страже нашей безопасности. 

Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси отмечают 95-летний юбилей-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
На сегодняшний день вокруг республики очень сложная обстановка. Поэтому на нее надо реагировать. Это и выполнение задач по прикрытию участков границы. Это, может быть, с одной стороны, не свойственная задача, но с другой, с 2022 года мы ее выполняем. Научились, понимаем, что надо, и демонстрируем свою готовность к защите своей Родины, именно на рубежах. Силы специальных операций готовы к выполнению задач по предназначению по защите Республики Беларуси.

Сегодня силы спецопераций выступают основным элементом стратегического сдерживания и служат школой воинского мастерства для тысяч юношей. Профессионализм, мужество и преданность долгу десантников заслуживают искреннего уважения.

# Вооруженные силы Беларуси

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