Турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач собрал около 80 граций трёх стран

Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач примет наша столица уже 17 октября. Соревнования пройдут в 21-й раз, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие грации Беларуси, России и Молдовы в четырех возрастах определят сильнейших во всех видах программы, а также в командном зачете. Завершится праздник спорта 19 октября гала-концертом. В преддверии турнира состоялась жеребьевка, где все участницы были распределены по квартетам под определенными тематическими названиями. На сей раз выбрана тема животных семейства кошачьих. Бронзовый призер Игр в Токио Алина Горнасько возглавила дружину «Львов».

Алина Горносько, призер Олимпийских игр:

В целом турнир Марины Лобач всегда отличается таким необычным подходом, задумкой, и действительно он очень дружественный, поэтому вот это вот объединение в команды, которое только что здесь сегодня произошло, – это моя самая любимая часть. Нам предстоит знакомство, нам нужно хорошо теперь представлять команду «Львов». Это тоже очень приятно и здорово, что я вытянула сегодня именно эту команду.