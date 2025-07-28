Тактико-специальное занятие «Помощь-2025» прошло под Борисовом
Тактико-специальное занятие «Помощь-2025» прошло под Борисовом. На полигоне тренировались курсанты военно-медицинского института, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущие офицеры отработали порядок оказания первой помощи «раненым» в красной зоне: условных пострадавших эвакуировали с поля боя, велась сортировка раненых.
Дмитрий Николаев, заместитель начальника Военно-медицинского института БГМУ:
Основная задача – отработка элементов лечебно-эвакуационного обеспечения, проведение дополнительных занятий с курсантами военно-медицинского института с целью совершенствования практических навыков. Также особенностью данного года и данных занятий в учебном году явилось то, что активное взаимодействие с Белорусским обществом симуляционного обучения в медицине позволило дополнительно привлечь ресурсы, в том числе Министерства здравоохранения, для практикоориентированности настоящих занятий. С целью качественной подготовки наших обучающихся в дальнейшем к службе на первичных должностях офицеров медицинской службы в соединениях в воинских частях это занятие, на мой взгляд, является очень важным.
Впервые в учебном процессе использовали мобильный полевой перевязочный пункт «Подорожник». Он предназначен для выполнения сложных и требующих специальных условий неотложных мероприятий первой врачебной помощи в полевых условиях при температуре окружающей среды от – 40 до + 45 градусов. Пункт оснащен необходимым современным оборудованием, а также климатической установкой: она обеспечивает комфортные условия пребывания персонала и пациентов.