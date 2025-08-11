Сменили форму и погоны на комбайн – как сотрудники силовых ведомств помогают на уборочной?
В Минской области намолочено более миллиона тонн зерна с учетом рапса – стоит задача в кратчайшие сроки и без потерь убрать урожай с полей. Не первый год поддержку аграриям оказывают и работники ведомственных служб. В свободное от основной работы время они сменяют форму на обмундирование комбайнеров и заступают на уборку, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Кто помогает хлеборобам в Березинском районе? Материал Дарьи Авсюк.
Сергей Соболь, старший участковый Березинского РОВД. И вот уже 19 лет подряд проводит отпуск за штурвалом зерноуборочной техники, помогая местным хозяйствам. В 2025 году работает в «Здравушке-агро». К слову, его первое образование – инженерное, да и вырос в сельской местности, поэтому с техникой на «ты».
Сергей Соболь, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Березинского РОВД:
Мой самый большой намолот за сезон уборки – полторы тысячи тонн зерна. Конечно, хочется чем больше, тем лучше. От намолоченного тоннажа зависит и заработная плата. У меня же семья, трое детей несовершеннолетних. Следовательно, надо кому-то в школе помочь.
За штурвал комбайна на время пересели и сотрудники МЧС. Александр Свиридович не первый год помогает аграриям. Мужчина служит в Березинском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Он водитель пожарного автомобиля на посту Бродец. А сейчас помощник комбайнера в «Здравушке-агро». Как в работе спасателя, так и в работе аграриев важны быстрая реакция, уверенное управление спецтехникой. Нужно подстраиваться и действовать оперативно. Главная задача – сохранить урожай.
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