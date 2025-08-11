Сменили форму и погоны на комбайн – как сотрудники силовых ведомств помогают на уборочной?

В Минской области намолочено более миллиона тонн зерна с учетом рапса – стоит задача в кратчайшие сроки и без потерь убрать урожай с полей. Не первый год поддержку аграриям оказывают и работники ведомственных служб. В свободное от основной работы время они сменяют форму на обмундирование комбайнеров и заступают на уборку, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Кто помогает хлеборобам в Березинском районе? Материал Дарьи Авсюк.

Сергей Соболь, старший участковый Березинского РОВД. И вот уже 19 лет подряд проводит отпуск за штурвалом зерноуборочной техники, помогая местным хозяйствам. В 2025 году работает в «Здравушке-агро». К слову, его первое образование – инженерное, да и вырос в сельской местности, поэтому с техникой на «ты».

Сергей Соболь, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Березинского РОВД:

Мой самый большой намолот за сезон уборки – полторы тысячи тонн зерна. Конечно, хочется чем больше, тем лучше. От намолоченного тоннажа зависит и заработная плата. У меня же семья, трое детей несовершеннолетних. Следовательно, надо кому-то в школе помочь.