9 белорусским клубам запретили регистрировать новых футболистов

В Минске состоялось заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской федерации футбола. По его итогам девять команд больше не имеют права регистрировать новых игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Речь о таких дружинах, как «Арсенал», «БАТЭ», «Минск», «Молодечно», «Сморгонь», «Белшина», «Лида», «Нива» и «Слоним». Пять из них представляют элитный дивизион. Все имеют задолженность по оплате заявочных взносов за сезон.

Таким образом, федерация после первого предупреждения применила более строгое наказание. Запрет на регистрацию бессрочный. Это значит, что он будет снят только после погашения долга.