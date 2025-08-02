Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников

Они ежедневно решают боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства, демонстрируют высокий профессионализм, силу духа, несгибаемый характер и твердую приверженность девизу «Никто, кроме нас». С профессиональным праздником – Днем десантников – поздравил Президент Беларуси личный состав и ветеранов сил спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот день мы чествуем воинов-десантников всех поколений, вписавших яркие страницы в героическую летопись советской и белорусской армий. В годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, свято хранили верность присяге и своему народу. Убежден, вы никогда не подведете, будете одним из надежных гарантов мирного неба Беларуси и спокойствия всех ее жителей.