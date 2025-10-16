Тиханский: у нас всегда должны быть запасные аэродромы

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России:

Вопрос в том, что в последние годы Президент добивается многовекторности. И если где-то на каком-то участке обвал, в силу политических, экономических причин, даже возьмем природных землетрясений и так далее. Но у нас должны быть всегда варианты, запасные аэродромы. Куда, что и с кем, когда. В этом плане он постоянно настаивает на этом. Я сегодня слушал его выступление, там очень хорошая фраза была насчет того, кто где сидит. На самом деле, с кабинета не построишь какие-то связи. И у нас уже давно сформировалась эта модель. Президент едет, устанавливает политические отношения, скажем так, на уровне глав государства. А дальше должны ехать промышленники, экономисты и решать, что мы туда можем поставить и где мы там можем заработать. Вот в этом плане, я думаю, здесь как раз видят эти прорехи.

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