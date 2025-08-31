Ни капли правды – в Сети распространяли фейки об учениях «Запад-2025». Рассказываем, как на самом деле

ШОС создавалась как организация по безопасности. Это сейчас она приобретает допнагрузку в виде экономики и политики. Но в любом случае все это звенья одной цепи. Если какой-то компонент выпадает, то страдает вся система. Мы это понимаем. Потому и уделяем безопасности много внимания. Объективно это требование времени, и с нами солидарны и наши союзники. На неделе в Беларуси началась серия учений с иностранными военными.

В маневрах примут участие Вооруженные силы стран ОДКБ. В плане оперативной и боевой подготовки эти тренировки носят для организации стратегический характер и по замыслу тесно связаны с совместным учением Беларуси и России «Запад-2025», которое пройдет с 12 по 16 сентября, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Планировалось, что маневры проведут у западных границ нашей страны, но позже было принято решение перенести тренировки вглубь белорусской территории.