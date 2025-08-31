Ни капли правды – в Сети распространяли фейки об учениях «Запад-2025». Рассказываем, как на самом деле
ШОС создавалась как организация по безопасности. Это сейчас она приобретает допнагрузку в виде экономики и политики. Но в любом случае все это звенья одной цепи. Если какой-то компонент выпадает, то страдает вся система. Мы это понимаем. Потому и уделяем безопасности много внимания. Объективно это требование времени, и с нами солидарны и наши союзники. На неделе в Беларуси началась серия учений с иностранными военными.
В маневрах примут участие Вооруженные силы стран ОДКБ. В плане оперативной и боевой подготовки эти тренировки носят для организации стратегический характер и по замыслу тесно связаны с совместным учением Беларуси и России «Запад-2025», которое пройдет с 12 по 16 сентября, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Планировалось, что маневры проведут у западных границ нашей страны, но позже было принято решение перенести тренировки вглубь белорусской территории.
Но по ту сторону границ все равно продолжают волноваться, и нас пытаются качнуть, подбрасывая информационные бомбы. Так, на неделе в интернете чего только не писали про учения и про российских солдат, которые, мол, массово жалуются на плохое размещение в Беларуси. В ход пошли также разные пьяные истории и критика линии укрепления, и все это с хорошим русским матом. Видимо, для пущей подлинности. Но не прокатило. Все это фейки чистой воды.
Ну и самое главное, за что уцепились и где уже совсем не смешно, – это применение ядерного оружия. Да, известно, что во время учений военные будут работать с ТЯО и комплексом «Орешник». Но, конечно, не планируют его применять.
Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
В рамках учений планирование применения всех видов оружия предусматривается. А применение – извините, нельзя применять то, что несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности и другим аспектам. А как это планировать? Будем учиться.