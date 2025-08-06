День железнодорожных войск отмечают в Беларуси. Чем сегодня живёт служба?

Они твердо стоят на страже транспортной безопасности Беларуси. Профессиональный праздник отмечают представители железнодорожных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления личному составу и ветеранам направил глава государства.

Вот так бойцы железнодорожных войск отрабатывают элемент развода мостов. Слаженная бригада из восьми человек способна за час связать два берега и открыть путь технике, грузам и людям. В 2025 году в слуцкую бригаду по распределению прибыли 19 молодых лейтенантов. Профессиональный путь офицера многие из них выбрали, продолжая семейные традиции.

Иван Кириллов, командир мостовой роты:

У меня прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Дедушка был военным. Поступил в Минское суворовское военное училище. После его окончания решил пойти дальше и поступил в Белорусский государственный университет транспорта на специальность «Строительство и восстановление железнодорожного пути».

Белорусские железнодорожные войска сегодня – высокооснащенный род войск. На вооружении современные образцы техники и технологий, которые позволяют оперативно решать поставленные задачи.

Сергей Анципович, командир 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады:

К нам в бригаду поступили современные образцы техники. Это УСА-2, грузоподъемные машины, комбинированные ходы, которые могут двигаться как по железной, так и по автомобильной дороге. Новый мост. Постоянно поступает новое вооружение, которое своевременно мы получаем, обслуживаем.

Мы находимся на учебном полигоне. Сейчас будем отрабатывать забивку свай с помощью дизель-молота.