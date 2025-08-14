В Беларусь прибыла партия истребителей Су-30СМ2. Чем они лучше хвалёных F-16 – рассказываем

Развитие авиации – один из приоритетов белорусской армии. И принимаемые на вооружение истребители Су-30СМ2 призваны стать основой наших ВВС. Почему именно эти самолеты выбраны для защиты белорусского неба?

Беларусь принимает на вооружение еще одну партию истребителей Су-30СМ2. Боевые машины, а это не первая партия истребителей в 2025 году, наша армия получает в рамках военно-технического сотрудничества с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Су-30СМ2 – полностью импортозамещенный самолет, что крайне важно в условиях санкционного давления. Он оснащен новыми двигателями, которые на 16 % мощнее предыдущих и имеют вдвое больший ресурс. Истребитель развивает скорость свыше 2 100 км/ч, поднимается на высоту 17,5 километра, а также способен преодолевать расстояние до 3 тысяч километров без дозаправки.

Кроме того, на машине установлен усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования «Ирбис». Он позволяет обнаруживать цели на дальности до 400 километров с одновременным сопровождением до 30 объектов и наведением ракет на восемь из них.

К слову, более мощные двигатели позволяют иметь на борту увеличенное количество боеприпасов. Самолет оснащен пилонами для подвешивания восьми тонн бомбовой нагрузки, включая управляемые ракеты класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность», авиабомбы и бомбовые кассеты, зажигательные баки и неуправляемые реактивные снаряды. А при необходимости истребитель может нести гиперзвуковую ракету Х-32, способную поражать цели на расстоянии более тысячи километров со скоростью свыше 5 400 км/ч.

Благодаря своим уникальным техническим характеристикам Су-30СМ2 превосходит многие западные аналоги, например, американские F-15 и F-16. Неслучайно больше десятка стран, включая Китай, Индию, Вьетнам, Малайзию и Казахстан, приняли на вооружение и закупают Су-30 различных модификаций.