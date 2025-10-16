Встреча в Будапеште и вопросы торговли – подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о личной встрече в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители двух стран без промедления начнут подготовку к саммиту. Однако состоится он только после предварительных консультаций советников США и России. Переговоры чиновников, точную дату и место которых еще предстоит определить, пройдут уже на следующей неделе.

Встречи были анонсированы после телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся пару часов назад. Длительная беседа стала первым контактом президентов с момента их встречи на Аляске 15 августа. Кремль сообщил, что разговор был позитивным и продуктивным, с ясными будущими шагами. По словам Трампа, президенты обсуждали торговлю США и России после окончания конфликта в Украине. Известно, что лидеры по-прежнему привержены идее мирного урегулирования. Стоит отметить, что Путин и Трамп созвонились накануне приезда Зеленского в Вашингтон. Там, как ожидается, он обсудит с Трампом поставки Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Ранее глава США заявил, что не станет принимать такое решение без консультаций со своим российским коллегой.