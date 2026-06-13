Прямой эфир

Новости по тегу #Владислав Кравец

Владислав Кравец стал чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ
13 июня 2026 11:07

Владислав Кравец стал чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ

Белорусские гребцы вышли в четыре финала во второй день чемпионата Европы
12 июня 2026 18:09

Белорусские гребцы вышли в четыре финала во второй день чемпионата Европы

11 медалей из 12 возможных – белорусские гребцы продолжают выступление на Кубке сильнейших
20 июня 2025 18:35

11 медалей из 12 возможных – белорусские гребцы продолжают выступление на Кубке сильнейших

Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже
07 августа 2024 12:54

Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС
21 июня 2024 18:04

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС

Белорусские байдарочники выиграли заезд олимпийской квалификации
08 мая 2024 11:39

Белорусские байдарочники выиграли заезд олимпийской квалификации

Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле
18 сентября 2023 20:39

Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле

Белорусские гребцы завоевали 18 наград на Кубке доброй воли в Москве
29 августа 2023 18:24

Белорусские гребцы завоевали 18 наград на Кубке доброй воли в Москве

«Была конкуренция очень достойная». Байдарочник Владислав Кравец победил на 500 м в Кубке Беларуси
24 мая 2023 21:00

«Была конкуренция очень достойная». Байдарочник Владислав Кравец победил на 500 м в Кубке Беларуси

Белорусские гребцы в 3-й соревновательный день Кубка доброй воли завоевали очередные медали
08 сентября 2022 20:23

Белорусские гребцы в 3-й соревновательный день Кубка доброй воли завоевали очередные медали

«Глаза закрываешь, слёзы текут, и финиш». Захаренко и Кравец одержали победу на ЧБ по гребле на байдарках и каноэ
13 июля 2022 14:45

«Глаза закрываешь, слёзы текут, и финиш». Захаренко и Кравец одержали победу на ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

Продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Разыграли 7 комплектов наград
12 июля 2022 13:41

Продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Разыграли 7 комплектов наград