Новости по тегу #Владислав Кравец

Белорусу не было равных в заезде на 1000 метров.
Во второй соревновательный день состоялись заезды ½, по итогам которых участие в медальных состязаниях гарантировали себе четверо соотечественников.
В третий день турнира значились четыре финала. На дистанции тысяча метров в мужской байдарке одиночке на главный трофей претендовало семь титулованных белорусов.
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