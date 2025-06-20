11 медалей из 12 возможных – белорусские гребцы продолжают выступление на Кубке сильнейших

11 медалей из 12 возможных завоевали белорусские гребцы в третий соревновательный день Кубка сильнейших, который в эти дни принимает Заславль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В XIX веке считалось плохим тоном говорить о погоде, зато в XXI и на гребном канале его величеству Ветру и Дождю уделяют особое внимание. 20 июня прогноз на день был неутешительным, но соревнования состоялись при тяжелых погодных условиях. В третий день турнира значились четыре финала. На дистанции тысяча метров в мужской байдарке одиночке на главный трофей претендовало семь титулованных белорусов. По ходу дистанции в лидерах значились молодой Ермоленко и олимпионик, двукратный чемпион мира Юреня.

Несмотря на моросящий дождь, зрители, которые пришли поддержать ребят, начали обсуждать волну и умышленное отставание, ведь в гребле тактика очень важна. Финиш получился именно стратегически выверенным. На последних метрах вперед вырвался по 9-й воде Владислав Кравец, финалист Парижа, обладатель одного планетарного титула. Он и победил. Серебро у Дениса Ермоленко, Юреня замкнул тройку сильнейших.

Владислав Кравец, победитель турнира:

Многие думают, что я еле попал в финал. Нет, это все было продумано, все стратегически было выверено. Доволен, рад. Миссия выполнена. Скажем, впереди у нас не менее важные старты, двойка 500, четверка 500.

В мужском каноэ также весь пьедестал оказался белорусским. И вновь 9-я дорожка стала победной. Обладатель золота – 20-летний Егор Пашковец.