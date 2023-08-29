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Белорусские гребцы завоевали 18 наград на Кубке доброй воли в Москве

29 августа 2023 18:24
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Белорусские спортсмены успешно выступили в стартовый день международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ Кубок доброй воли в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы завоевали 18 наград на Кубке доброй воли в Москве-1

На дистанции 500 метров наши девушки заняли весь пьедестал. Чемпионками стали лидеры сборной Марина Литвинчук и Ольга Худенко. В заезде на 1 000 метров в состязаниях байдарок-одиночек у мужчин золото у Владислава Кравца, а серебро – у Олега Юрени. В каноэ-двойке на 500 метров победили Ольга Климова и Ангелина Бардановская. Весомый вклад в медальную копилку внесли и юниоры. Всего же было завоевано 18 наград. Турнир продлится до 2 сентября.

# Гребля # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Владислав Кравец # Олег Юреня # Ольга Климова # Ангелина Бардановская # Фотофакт

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