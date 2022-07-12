Продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Разыграли 7 комплектов наград

Новости Беларуси. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Во второй соревновательный день было разыграно 7 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Утром 12 июля соревновались одиночки. В женском каноэ на двухсотке медаль высшей пробы завоевала Ева Данильчук. У мужчин на 1 000 метров викторию праздновал Максим Петров. В байдарках девушки соревновались на пятисотке и равных не было Алине Свите. Парни прошли дистанцию в два раза больше. Первую ступень на пьедестале занял Владислав Кравец. А в вечерней сессии в борьбу за награды вступили дуэты. Пары разыграли три комплекта медалей. Соревнования продлятся до 15 июля.