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Продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Разыграли 7 комплектов наград

12 июля 2022 13:41
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Новости Беларуси. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Во второй соревновательный день было разыграно 7 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Разыграли 7 комплектов наград-1

Утром 12 июля соревновались одиночки. В женском каноэ на двухсотке медаль высшей пробы завоевала Ева Данильчук. У мужчин на 1 000 метров викторию праздновал Максим Петров. В байдарках девушки соревновались на пятисотке и равных не было Алине Свите. Парни прошли дистанцию в два раза больше. Первую ступень на пьедестале занял Владислав Кравец. А в вечерней сессии в борьбу за награды вступили дуэты. Пары разыграли три комплекта медалей. Соревнования продлятся до 15 июля.  

# Спортивные соревнования # Ева Данильчук # Максим Петров # Владислав Кравец # Алина Свита # Фотофакт

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