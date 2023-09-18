Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле

На гребном канале в Барнауле прошла «Алтайская регата». В гонке чемпионов в байдарке-одиночке на 500 метров весь пьедестал почета оказался белорусским, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсмены показали блестящую форму: золото завоевал Владислав Кравец, вторым финишировал Дмитрий Натынчик, а Никита Бориков занял третье место. В аналогичной дисциплине у женщин не было равных Ольге Худенко, Марина Литвинчук взяла серебро. В финале женских каноэ-одиночек на 500 метров белоруски не оставили никаких шансов своим соперницам. Елена Ноздрева одержала победу, серебро у Ольги Климовой, бронза в активе Юлии Трушкиной. В соревнованиях принимали участие спортсмены из восьми стран.