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Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле

18 сентября 2023 20:39
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На гребном канале в Барнауле прошла «Алтайская регата». В гонке чемпионов в байдарке-одиночке на 500 метров весь пьедестал почета оказался белорусским, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле-1

Наши спортсмены показали блестящую форму: золото завоевал Владислав Кравец, вторым финишировал Дмитрий Натынчик, а Никита Бориков занял третье место. В аналогичной дисциплине у женщин не было равных Ольге Худенко, Марина Литвинчук взяла серебро. В финале женских каноэ-одиночек на 500 метров белоруски не оставили никаких шансов своим соперницам. Елена Ноздрева одержала победу, серебро у Ольги Климовой, бронза в активе Юлии Трушкиной. В соревнованиях принимали участие спортсмены из восьми стран.

# Гребля # Владислав Кравец # Дмитрий Натынчик # Никита Бориков # Ольга Худенко # Елена Ноздрёва # Фотофакт

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