Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже

Белорус Владислав Кравец напрямую вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже. В заезде байдарок-одиночек на 1 тысячу метров наш спортсмен финишировал вторым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже на старте гонки образовалось лидирующее трио. Но за вторую половину дистанции один из соперников сдал. Таким образом, земляк остановил время на отметке 3 минуты 29,76 секунды. Это прямой пропуск в 1/2 финала. Заезды этой стадии состоятся 10 августа.