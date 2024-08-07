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Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже

07 августа 2024 12:54
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Белорус Владислав Кравец напрямую вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже. В заезде байдарок-одиночек на 1 тысячу метров наш спортсмен финишировал вторым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже-1

Уже на старте гонки образовалось лидирующее трио. Но за вторую половину дистанции один из соперников сдал. Таким образом, земляк остановил время на отметке 3 минуты 29,76 секунды. Это прямой пропуск в 1/2 финала. Заезды этой стадии состоятся 10 августа.

Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже-4

А вот тхэквондист Георгий Гурциев в лучшем случае может рассчитывать только на утешение. Он оступился в первом же бою, проиграв французу Рове. Теперь судьба белоруса в руках хозяина старта.

# Владислав Кравец

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