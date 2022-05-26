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«Быть в тройке – это престижно». Белорусы взяли 4 золота на Открытом кубке Беларуси по гребле

26 мая 2022 14:07
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Новости Беларуси. В Заславле завершился открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 250 атлетов из России и Беларуси определили сильнейших в 20 видах программы.

«Быть в тройке – это престижно». Белорусы взяли 4 золота на Открытом кубке Беларуси по гребле-1

Белорусы записали на свой счет 18 медалей, четыре из которых золотые. В заключительный день участники гонялись в пяти финалах. На дистанции 1 000 метров в байдарке-одиночке у мужчин не было равных белорусу Владиславу Кравцу. Также наши парни в мужской четверке байдарке замкнули тройку сильнейших. Ольга Худенко стала второй на дистанции 200 метров. Отметим, что российские гребцы внесли в турнир острую конкуренцию.

«Быть в тройке – это престижно». Белорусы взяли 4 золота на Открытом кубке Беларуси по гребле-4

Виталий Ершов, участник турнира (Россия):
Это финал, девять лодок. Быть в тройке ­­­– это престижно. Тем более в Беларуси, с братским народом гоняться.

«Быть в тройке – это престижно». Белорусы взяли 4 золота на Открытом кубке Беларуси по гребле-7

Максим Спесивцев, победитель турнира (Россия):
Все отлично, канал вообще, как Московский, наверное. Даже ветер сильно не дует, в принципе, работать было комфортно.

Поскольку Белорусская ассоциация каноэ и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ подписали соглашение о сотрудничестве, в будущем атлетов ожидает череда стартов. Следующий турнир – чемпиона­т Беларуси, который состоится с 11 по 14 июля также в Заславле.

# Гребля # Виталий Ершов # Максим Спесивцев # Ольга Худенко # Владислав Кравец # Фотофакт

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