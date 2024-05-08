Белорусские байдарочники выиграли заезд олимпийской квалификации

Соревновательная сессия в самом разгаре. Однако она уже успела принести хорошие новости. Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик уверенно выиграли заезд в байдарке-двойке на 500-метровке. Это позволило нашему экипажу напрямую выйти в финал. В аналогичной дисциплине среди девушек Вероника Леонюк и Мария Коваленко выступят в 1/2 финала. Вечером также будем переживать за мужскую и женскую каноэ-двойки. Они стартуют в решающих гонках.