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Белорусские байдарочники выиграли заезд олимпийской квалификации

08 мая 2024 11:39
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В венгерском Сегеде началась последняя олимпийская квалификация для представителей гребли на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские байдарочники выиграли заезд олимпийской квалификации-1

Соревновательная сессия в самом разгаре. Однако она уже успела принести хорошие новости. Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик уверенно выиграли заезд в байдарке-двойке на 500-метровке. Это позволило нашему экипажу напрямую выйти в финал. В аналогичной дисциплине среди девушек Вероника Леонюк и Мария Коваленко выступят в 1/2 финала. Вечером также будем переживать за мужскую и женскую каноэ-двойки. Они стартуют в решающих гонках.

# Гребля # Владислав Кравец # Дмитрий Натынчик

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