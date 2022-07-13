«Глаза закрываешь, слёзы текут, и финиш». Захаренко и Кравец одержали победу на ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В третий соревновательный день было разыграно восемь комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В утренней программе яркую борьбу за награды продемонстрировали мужские байдарки-двойки на дистанции 500 метров. Заезд получился увлекательным и напряженным. Определить победителя до самого финала не представлялось возможным. Два дуэта пересекли финишную линию практически синхронно, но быстрее все же оказались спортсмены из Гомельской и Брестской области Роман Захаренко и Владислав Кравец.

Владислав Кр а вец, победитель чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: Ветер, получается, с правой стороны дует – правый бок прикрывает дамба. То есть по той стороне есть преимущество у лодок – первая, вторая, третья вода. Мы стояли по пятой, посередине – то есть ни туда, ни сюда. Встали, просто сосредоточились, силы выложили все свои – показали такой результат.

Роман Захаренко, победитель чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Ветер очень сильно мешает. Когда идет против ветра гонка, то дистанция идет по времени дольше, потому что продвижение лодки медленнее. А по ветру можно дочапать, даже сильно не забиться.

Владислав Кравец:

Даже не успеть подумать, что ты уже ее проехал.

Роман Захаренко:

А против ветра ты идешь уже в кислоте, каждый гребок закисливает. Уже глаза закрываешь, слезы текут, и финиш.