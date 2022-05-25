Тренер сборной России по гребле: «Когда есть конкуренция, есть и рост»

Новости Беларуси. В очередной соревновательный день Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ участники, 250 белорусских и российских спортсменов, разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В очередной соревновательный день Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ участники, 250 белорусских и российских спортсменов, разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша сборная завоевала 10 медалей разной пробы. Чемпионами стали байдарочники Кравец и Захаренко и Алина Невмержицкая на дистанции 1000 метров. Также в активе белорусов две серебряные награды и шесть бронзовых медалей. Отметим, гости из России доминируют: в их активе преимущественно золото.
Александр Дьяченко, старший тренер сборной России по гребле:
У нас здесь целая плеяда ребят. Как основного состава, так и есть ребята молодежного состава. Все гоняемся, потому что старт лишним не бывает. В связи с определенными событиями приехали к вам в гости попробовать свои силы. У вас команда очень хорошая всегда была на международных соревнованиях, выступали достойно. У нас команда сильно выступала. В любом случае, когда есть конкуренция, есть и рост. Поэтому, чем больше будет таких стартов совместных, будет подготовка какая-то совместная, тем сильнее мы станем в итоге.
26 мая состоится заключительный соревновательный день. Спортсменам предстоит разыграть пять комплектов наград.
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