Тренер сборной России по гребле: «Когда есть конкуренция, есть и рост»

Александр Дьяченко, старший тренер сборной России по гребле:

У нас здесь целая плеяда ребят. Как основного состава, так и есть ребята молодежного состава. Все гоняемся, потому что старт лишним не бывает. В связи с определенными событиями приехали к вам в гости попробовать свои силы. У вас команда очень хорошая всегда была на международных соревнованиях, выступали достойно. У нас команда сильно выступала. В любом случае, когда есть конкуренция, есть и рост. Поэтому, чем больше будет таких стартов совместных, будет подготовка какая-то совместная, тем сильнее мы станем в итоге.