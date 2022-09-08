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Белорусские гребцы в 3-й соревновательный день Кубка доброй воли завоевали очередные медали

08 сентября 2022 20:23
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены в третьем соревновательном дне международного турнира Кубок доброй воли по гребле на байдарках и каноэ в Москве завоевали очередные медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы в 3-й соревновательный день Кубка доброй воли завоевали очередные медали-1

8 сентября в каноэ-одиночке чемпионкой стала Елена Ноздрева. Чемпионка мира и Европы победила с преимуществом в три секунды. Второе место у Ольги Климовой. У мужчин в байдарке на 500 метров у наших атлетов две награды: Никита Бориков стал серебряным призером, а Владислав Кравец – бронзовым.

# Гребля # Елена Ноздрёва # Ольга Климова # Никита Бориков # Владислав Кравец # Фотофакт

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