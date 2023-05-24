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«Была конкуренция очень достойная». Байдарочник Владислав Кравец победил на 500 м в Кубке Беларуси

24 мая 2023 21:00
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ значились финальные заезды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Была конкуренция очень достойная». Байдарочник Владислав Кравец победил на 500 м в Кубке Беларуси-1

В заплыве на 500 метров на байдарке среди мужчин развернулась плотная борьба. Сразу три лодки шли нос в нос. Однако Владислав Кравец был чуть удачливее своих соперников. Спортсмен только размялся победой и после боролся на дистанции вдвое длинней. Однако это не предел. Владислав решил заявиться почти во все виды программы мужского сегмента. 

«Была конкуренция очень достойная». Байдарочник Владислав Кравец победил на 500 м в Кубке Беларуси-4

Владислав Кравец, победитель Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: 
Была конкуренция очень достойная, доволен результатом. Время неплохое для этого периода. Всем доволен. Тренируемся, развиваемся, чтобы быть сильнее на чемпионате, показать еще лучшие время, скорость. Там будут определенные дистанции. Скорее всего, олимпийская дистанция будет в приоритете. 

«Была конкуренция очень достойная». Байдарочник Владислав Кравец победил на 500 м в Кубке Беларуси-7

В среду, 24 мая, участники боролись в шести финальных заездах, преимущественно в одиночках. Отметим, турнир в Заславле не только открыл летний сезон, но и предоставил шанс проявить себя каждому: от молодежи до лидеров национальной команды. 

# Гребля # Владислав Кравец # Фотофакт

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