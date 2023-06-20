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Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова

20 июня 2023 15:11
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Новости Беларуси. Долгиновской средней школе Вилейского района присвоено звание всемирно известного скульптора и народного художника Беларуси Владимира Слободчикова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова-1

Мастеру – 70 лет. Владимир Иванович родом из Вилейского района, оканчивал сельскую Долгиновскую школу. Скульптор здесь частый гость. В честь своего юбилея он подарил школе некоторые свои работы из разных циклов. А еще несколько книг из личной библиотеки. Кроме того, Владимир Слободчиков проводит встречи со школьниками и делится с ними опытом.

Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова-4

Арсений Уласень, выпускник Долгиновской средней школы имени В.И. Слободчикова:
Ён нам расказваў, што галоўнае – пакахаць сваю прафесію. Я выбраў прафесію настаўнік гісторыі. Мне захацелася, таму што гэта прафесія перспектыўная.

Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова-7

Захар Тиссен, выпускник Долгиновской средней школы имени В.И. Слободчикова:
Очень приятно осознавать, что такой же ученик Долгиновской школы смог пробиться в люди, прославить свою страну. Я надеюсь, что у меня так же получится это сделать.

Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова-10

Татьяна Зубель, заместитель директора Долгиновской средней школы имени В.И. Слободчикова:
Он родился здесь, в Долгиново, и закончил нашу Долгиновскую школу в 1969 году. Здесь же работали его родители. Конечно же, у нас очень большие планы с Владимиром Ивановичем. Он приглашает нас к себе в мастерскую, ребята могут побывать там. Предлагает нам экскурсии по Минску, по тем местам, где находятся его работы.

Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова-13

Подаренные скульптуры – это начало будущего музея, который откроют в Долгиновской школе в честь Владимира Слободчикова. Также в планах провести пленэр на территории школы с участием народного художника.

# Школы в Беларуси # общество # Владимир Слободчиков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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