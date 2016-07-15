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Под знаком союзного государства: на «Славянском базаре» вручили премии за весомый вклад в национальное достояние Беларуси и России

15 июля 2016 13:16
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Новости Беларуси. Второй день фестиваля «Славянский базар в Витебске» 15 июля проходит под знаком Союзного государства Беларуси и России. Две страны, как две сестры, особенно в дни культурного праздника. Это ещё раз подтверждает истину: искусство способно стирать границы.

Среди лауреатов – народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и автор скульптуры Алексия II в Минске Владимир Слободчиков.

Те, кто вносит свой весомый вклад в национальное достояние двух стран.

Владимир Слободчиков, автор скульптуры Алексия II, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Когда я работал над образом Алексия II, было сложно. В том смысле, что я его лично не знал, не видел. Я очень много углублялся в самом материале о его жизни. Много работал над его образом. И вот та духовность, та, может быть,  значимость, она меня больше поражала и давала возможность создать этот образ.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я благодарю Беларусь за то, что она нас вдохновила. И Россию за то, что поняла, приняла и полюбила нашу песню. Это очень важно, когда есть отклик. Я могу сказать шире: это находит отклик не только в России и Беларуси, но на всём том пространстве, на котором мы жили, и далеко-далеко за его пределами.

Накануне в северной столице Беларуси открыли юбилейный, XXV международный фестиваль искусств «Славянский базар». А уже этим вечером состоится концерт деятелей искусств Беларуси и России. Также в Летнем амфитеатре пройдет традиционный концерт под названием «Союзное государство приглашает...», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Анатолий Ярмоленко # Славянский базар в Витебске-2016 # Владимир Слободчиков

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