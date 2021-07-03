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«Вырастает дерево жизни». В Беларуси появится памятный знак, который свяжет Минск, Брест и Москву

03 июля 2021 00:38
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Новости Беларуси. Макет эскиза к памятному знаку проекта «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» презентовали 2 июля в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вырастает дерево жизни». В Беларуси появится памятный знак, который свяжет Минск, Брест и Москву-1

В Год народного единства фонд имени Алексея Талая запустил акцию. Ее активно поддержали Министерства культуры и образования. В рамках проекта планируют установить памятный знак «Живая память благодарных поколений». Места, где будут располагаться монументы, уже известны. Ими станут три города: Минск, Брест и Москва.

«Вырастает дерево жизни». В Беларуси появится памятный знак, который свяжет Минск, Брест и Москву-4

Символическим подарком для участников церемонии стала копия уменьшенного размера скульптуры. Поучаствовать в создании памятного знака может каждый, добавив в сплав античные монеты.

«Вырастает дерево жизни». В Беларуси появится памятный знак, который свяжет Минск, Брест и Москву-7

Предварительно проводился конкурс эскизов. Лучший макет предложил Владимир Слободчиков.

«Вырастает дерево жизни». В Беларуси появится памятный знак, который свяжет Минск, Брест и Москву-10

Владимир Слободчиков, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор Белорусской государственной академии искусств:
Идея памятника возникла буквально спонтанно. Передо мной письмо отца своему отцу  Слободчиков Иван Демьянович, поэтому эта идея письма как-то легла в основу памятника. Идея была – именно много писем, из которых вырастает дерево жизни. То есть как будто и просто и тем не менее лаконично. Мне только важно, чтобы это письмо было понятно нашим молодым наследникам.

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Здесь представили и коллекционное издание эссе. Оно является самым большим в мире и состоит из 45 томов. Живые воспоминания детей. Воспоминания тех слов, которые они слышали еще от своих живых бабушек и дедушек.

Предполагается, что проект найдет свое продолжение и в других странах постсоветского пространства. В планах организовать аналогичный сбор воспоминаний в форме рассказов и видеоинтервью.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Слободчиков # Алексей Талай # Фотофакт

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