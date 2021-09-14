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Александр Лукашенко о Дне народного единства: если бы не было 17 сентября, не было бы нашей страны

14 сентября 2021 09:07
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, сообщает БЕЛТА. Торжественная церемония состоялась 14 сентября во Дворце Независимости. Она проходила в знаковый день – в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства. Глава государства обратил внимание на символизм нового праздника.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События 17 сентября далекого 1939 года стали важной вехой в истории формирования белорусской нации. У нас много праздников, мы их ценим. Есть праздник Дня Победы, духовные наши праздники Пасха, Рождество Христово и так далее. Но только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939 года. –прим. БЕЛТА), не было бы нашей страны.

На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним.

Александр Лукашенко отметил, что в преддверии этой судьбоносной исторической даты, дня воссоединения Западной и Восточной Беларуси, закладывается новая традиция – чествовать заслуженных белорусов.

Президент подчеркнул, что 14 сентября во Дворце Независимости собрались талантливые и трудолюбивые, истинные патриоты, смелые и надежные, преданные своему делу и государству люди, сплоченные одной целью – сохранить страну для будущих поколений. По его словам, всех собравшихся объединяет патриотизм и любовь к родине.

Александр Лукашенко:
Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший, после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети.

Отдельно глава государства заострил внимание на личности Владимира Ивановича Слободчикова, который удостоен звания народного художника Беларуси. Этот великий мастер вырастил плеяду учеников, ставших известными художниками и лауреатами престижных конкурсов скульптуры.

Александр Лукашенко:
Удивительный человек, через творчество которого красной нитью проходит любовь к своей Родине, гордость за достижения прошлого и настоящего, память о трагических и героических страницах нашей истории, восхищение подвигами и героизмом соотечественников. Реалист. Это и есть патриотизм. Это и есть пример той самой борьбы за сохранение наших национальных ценностей, которыми все мы, белорусы, сегодня особенно дорожим.

Знаете, много талантливых и великих. Но я ценю величие в тех людях, которые порождают себе подобных таких же талантливых. Вырос, стал великим сделай еще десяток таких и ты будешь прославлен в веках.

Президент поздравил весь белорусский народ с наступающим великим праздником – Днем народного единства, пожелав крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых достижений во благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко:
Как говорили наши мудрые предки, земля народом сильна. И Беларусь не раз подтверждала эту мудрость в своей истории. Чтобы оставить будущим поколениям память о своем историческом опыте, мы воплощаем ее в государственных праздниках. В таких, которые напоминают о великой ценности мира на родной земле, независимости страны и сплоченности нашей нации.

# Год народного единства # общество # Александр Лукашенко # Владимир Слободчиков

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