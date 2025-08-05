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В Польше за годы президентства Дуды продукты подорожали более чем в 2 раза

05 августа 2025 19:49
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«Президентская корзина» потяжелела вдвое. В Польше подводят итоги президентства Анджея Дуды. Местные СМИ отмечают, что за 10 лет продукты подорожали более чем в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше за годы президентства Дуды продукты подорожали более чем в 2 раза-2

Журналисты сравнили стоимость продуктового набора, купленного кандидатом в президенты Дудой в 2015 году в рамках его кампании, с нынешними ценами на те же продукты. Результат ошеломил – корзина подорожала с 37 до 85 злотых. Больше всего выросла стоимость яиц, сыра и молока. СМИ отмечают, что избирателям стоит задуматься: что стало с их кошельками за время правления Анджея Дуды?

Отметим, что полномочия его истекают 6 августа, однако цены, похоже, останутся с поляками надолго. Так, более 50 процентов жителей страны уже считают, что его преемник Кароль Навроцкий не сможет помочь народу побороть экономический упадок, в котором оказалась Польша к моменту смены власти.

# Международная политика

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