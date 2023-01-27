В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам

Новости Беларуси. «Ими гордится Вилейщина». Специально к 85-летию центрального региона музейные работники подготовили экспозицию. Она посвящена знаменитым землякам. Выставка открылась в центральной библиотеке Вилейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представлены портреты и биографии людей, которые внесли значительный вклад в развитие не только своей малой родины, центрального региона, но и всей Беларуси. Это государственные служащие, ученые, деятели культуры, искусства и спортсмены. Всего более 10 человек. Среди них уроженец Вилейщины председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Ольга Колосова, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Это Слободчиков Владимир Иванович, народный художник Беларуси, Козинец Михаил Антонович, народный артист Беларуси. Сегодня Вилейская детская школа искусств носит его имя. Мы можем называть наших ученых, таких как Гримоть Адам Иванович, который родился в деревне Илья. Это великий ученый в области педагогики, образования, сегодня Ильянская средняя школа носит имя Адама Антоновича.