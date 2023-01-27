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В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам

27 января 2023 08:51
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Новости Беларуси. «Ими гордится Вилейщина». Специально к 85-летию центрального региона музейные работники подготовили экспозицию. Она посвящена знаменитым землякам. Выставка открылась в центральной библиотеке Вилейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам-1

На ней представлены портреты и биографии людей, которые внесли значительный вклад в развитие не только своей малой родины, центрального региона, но и всей Беларуси. Это государственные служащие, ученые, деятели культуры, искусства и спортсмены. Всего более 10 человек. Среди них уроженец Вилейщины председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам-4

Ольга Колосова, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:
Это Слободчиков Владимир Иванович, народный художник Беларуси, Козинец Михаил Антонович, народный артист Беларуси. Сегодня Вилейская детская школа искусств носит его имя. Мы можем называть наших ученых, таких как Гримоть Адам Иванович, который родился в деревне Илья. Это великий ученый в области педагогики, образования, сегодня Ильянская средняя школа носит имя Адама Антоновича.

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам-7

Экспозиция организована по инициативе Вилейского краеведческого музея. В будущем ее планируют расширить. А в ближайшее время выставку покажут на слете передовиков народного хозяйства, который пройдет в Вилейском Дворце культуры.

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# Известные белорусы # общество # Ольга Колосова # Дмитрий Пиневич # Петр Миклашевич # Михаил Козинец # Владимир Слободчиков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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