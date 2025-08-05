«Белсталь» и «Ястребы» вышли в полуфинал Кубка Цыплакова

Определились два участника полуфинальной стадии Кубка Цыплакова. По итогам матчей вторника путевки в следующий раунд получили «Белсталь» и «Ястребы», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дружина из Жлобина повторно победила юношескую сборную Беларуси. Обе встречи получились упорными. Вчера все решилось в овертайме, а сегодня в основное время минимальное преимущество было на стороне «сталеваров», которые и продолжают борьбу за трофей.

Команда из Пинска выиграли серию до двух побед у оршанского «Локо». В понедельник «Ястребы» разгромили соперника со счетом 6:1, а во вторник добились успеха уже с более скромным результатом 2:1 и завоевали пропуск в следующий раунд. В двух других парах понадобится третий матч для определения полуфиналиста.

7 августа действующий обладатель трофея «Динамо-Олимпик» встретится с витебскими «Медведями», а столичный «Юниор» сыграет с командой Беларуси до 18 лет. В этих противостояниях паритет 1:1.