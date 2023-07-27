Алексей Талай: сегодняшние поколения знают, за счёт кого и чего мы живём

Новости Беларуси. Все ближе момент открытия нового памятного знака, который установят на территории цитадели Брестской крепости. Его посвятят подвигу белорусов – участников Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 июля в присутствии тех, кто поддержал эту патриотическую инициативу, были залиты элементы будущей композиции. Ее идея принадлежит благотворительному фонду Алексея Талая и представляет собой фронтовое письмо-треугольник (как дань прошлому) и бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Материал для будущего сплава, а именно советские монеты, собирали по всей Беларуси. В акции приняли участие десятки тысяч человек. Это молодежь, депутаты, трудовые коллективы и даже семья Президента.

Владимир Слободчиков, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор Белорусской государственной академии искусств:

Меняются только даты, названия, сам силуэт памятника вмещает в себя военные штемпели, где прописаны цифры, говорящие об освобождении этих городов: Минска, Бреста. И будут еще надписи получателей. То есть получали солдатские письма уже в Минске, Бресте и, конечно, в Москве. Это будет все прописано на фронтоне самого памятника.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Вся Беларусь всколыхнулась в едином порыве в Год мира и созидания сотворить во славу своих дедов и прадедов и дать четкий сигнал всему пространству, что мы помним, гордимся и готовы вместе созидать. Сегодня живущие поколения знают, за счет чего мы живем, за счет кого. Помнят и чтят наших великих предков, которые ценой неимоверных усилий отстояли мир на нашей земле.