Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в Минске: история возведения в рассказах его создателей

Он поднимается по гранитным ступеням к Всехсвятскому храму-памятнику и призывает людей идти к Богу. Бронзовый монумент Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II появился здесь в 2012 году в знак памяти и благодарности всех белорусов. Он стал патриархом «в нелегкое время» – распада единого государства, но ему удалось сохранить единство наших народов. Он сыграл огромную роль в восстановлении православной церкви, возведении храмов и церковных школ.

Беларусь Святейший Патриарх посещал шесть раз и всегда тепло отзывался о нашей стране, побывал во многих епархиях и духовно зашел в дом к каждому белорусу.

В 1991 году он освятил закладку фундамента храма на Калиновского. В октябре 2008 года Алексий II утвердил полное название этой церкви – «Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших». Тот первосвятительский визит стал последним.

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:

В промежутке между освещением и последним визитом он еще был два раза, то есть эти три ступени как восхождение к храму. Он запечатлен в том образе и виде, каким я его видел, каким я его запечатлел последний раз, когда он подошел к этому образу храма, еще до конца незавершенному, но существовавшему, его глаза выражали восторг и какую-то внутреннюю радость.

У Федора Повного возникло желание запечатлеть в памяти нашей страны образ этой выдающейся личности. Протоиерей стал вдохновителем для скульптора Владимира Слободчикова и архитектора Игоря Морозова, которые не были знакомы с Алексием II. Мастера провели огромную работу по изучению материалов о Святейшем Патриархе. Вместе, в дискуссиях, подошли к сакральной теме. Идею одобрил глава государства, благословил начинание на то время экзарх Митрополит Филарет и поддержал патриарх Кирилл.

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:

Патриарх был очень человечен, доступен, очень понятен. И это все хотелось отразить в образе, настроении, облике, характере того, что мы здесь сегодня видим. Мы работали в мастерской очень интересно: он наверху, а я с лазерной указкой показываю, где и как нужно, особенно в форме лика. Это было очень непросто, но у нас получилось.

Игорь Морозов, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Попал материал, когда он выступал в Киеве на 1000-летии Крещения Руси, 1998 год. Он выступал и говорил об единении славянских народов, православных народов, он говорил, что нам предстоит долгая дорога к храму и мы должны ее пройти. После этого у меня созрела идея сделать его путником, который идет к храму, который ведет за собой. На какое-то мгновение он приостановился. Он восторгается этой красотой. Эта требовательность Отца Федора нам помогала в решении образа. Прищур глаз, ассиметричная борода, неизменная улыбка этого человека. Как ее передать – мы все время собирались втроем и обсуждали.

Памятники Святейшему Патриарху Алексию II есть также в Йошкар-Оле, Москве, на острове Валаам, в Таллине. В Беларуси их два – в Витебске и Минске. И если в первом случае фигура более классическая, статичная, то в столице творческому союзу удалось по праву сделать чудо и наделить образ духовной мощью, портрет получился живым.

Высота бронзовой литой фигуры составляет около трех метров. Пьедестал оформлен из трех монолитных плит и опорного камня зеленого гранита. Скульптор Владимир Слободчиков признается: чтобы изобразить Патриарха, он изучил около трех тысяч фотографий.

Владимир Слободчиков, скульптор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, член ОО «Белорусский союз художников»:

Поразила его простота во взгляде, потому что сам памятник решили сделать не помпезным, а в обычном одеянии, образе.

Игорь Морозов, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Заметно, что постамент невысокий, его практически и нет. Фактически это восходящая дорога. Это сделано умышлено, чтобы показать единение патриарха с народом, что он не был оторван ни от верующих, ни от неверующих.

Эти кадры – светлая история. На открытие памятника в Минск на один день прилетел патриарх Кирилл.

Авторский коллектив памятника заслуженно получит премию Союзного государства. Эту награду присуждают один раз в два года за вклад в укрепление отношений между Россией и Беларусью. С 2002 года лауреатами стали 32 деятеля литературы и искусства, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Город нуждается в памяти – исторической и духовной. Чем больше вкладываешь в развитие, тем больше и получаешь, – уверен творческий коллектив.

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:

Когда у нас проходят массовые мероприятия, рядом с патриархом очень любят подниматься по этим ступенькам и прилепляться к нему дети. И последнее хоровое вече дало интересную композицию: патриарх вместе с детьми, он всегда с нами. У меня есть обычай: когда я покидаю территорию храма, проезжаю или прохожу мимо патриарха, беру у него благословление.