«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей

Владимир Слободчиков, скульптор:

Эту работу я не видел уже 15 лет. Она была в коллекции Георгия Хаценкова. Вот сейчас, когда я пришел в музей, и ее увидел, это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет. То, что она была в коллекции известного коллекционера – это очень приятно. Но то что она вернулась с Сенны в наш Национальный музей – это вдвойне приятно.