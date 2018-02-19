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«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей

19 февраля 2018 09:38
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Новости Беларуси. В Беларусь возвращаются шедевры. Национальный художественный музей стал богаче на пять картин и четыре скульптурные композиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей-1

Их выполнили наши известные соотечественники. Долгое время работы находились заграницей. Известный коллекционер, уроженец Беларуси, Георгий Хаценков вернул произведения искусства на Родину и передал их в дар музею.  

«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей-4

Владимир Слободчиков, скульптор:  
Эту работу я не видел уже 15 лет. Она была в коллекции Георгия Хаценкова. Вот сейчас, когда я пришел в музей, и ее увидел, это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет. То, что она была в коллекции известного коллекционера – это очень приятно. Но то что она вернулась с Сенны в наш Национальный музей – это вдвойне приятно.  

«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей-7

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:  
Для Нацыянальнага мастацкага музея вельмi важна ствараць калекцыi самых лешых прадстаўнiкоў беларускай культуры, бо пройдуць гады, дзесяцiгоддзі, а можа, i стагоддзi. I тады, калi мы будзем паказваць гэтыя выставы тым, хто будзе жыць пасля нас, вельмi важным будзе паказаць усю рэтраспектыву, усё, што было зроблена iмi ад маладых гадоў да больш сталага ўзросту. Гэта з’яўляецца вельмi важным.  

«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей-10

У ценителей искусства есть всего лишь несколько дней, чтобы увидеть возвращенные шедевры. По окончании выставки работами займутся научные сотрудники музея.  

# Культура # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси # Владимир Слободчиков

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