Как родилась идея скульптуры «Живая память благодарных поколений»? Пообщались с создателем

Поговорили об этом с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Владимир Слободчиков, скульптор, народный художник Беларуси, почетный член Российской академии художеств, профессор Белорусской государственной академии искусств, и Елена Ярошевич, заместитель директора по социальной деятельности благотворительного фонда имени Алексея Талая.

Бронзовая композиция «Живая память благодарных поколений» уже стала одним из символов белорусского единства. И не только. Памятник народной памяти объединил Беларусь и Россию.

Елена Ярошевич, заместитель директора по социальной деятельности благотворительного фонда имени Алексея Талая: Конкурс проводило Министерство культуры при содействии посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. И сами эти проекты, эскизы мы рассматривали, была комиссия, и победил эскиз Владимира Слободчикова.

Владимир Слободчиков, скульптор, народный художник Беларуси, почетный член Российской академии художеств, профессор Белорусской государственной академии искусств:

Во-первых, я сын родителей, которые воевали, я тоже послевоенный человек. И, конечно, момент памяти – всегда волнительный. А как скульптор я видел много работ, много памятников на эту тему. И мне нужно было найти какой-то свой ход интересный, чтобы это был какой-то знак. И чтобы трогало душу людей.

Мы знаем, что многие вещи хранятся в семье. И, конечно, хранятся письма военных лет. Я, буквально перекапывая наш семейный архив, нашел письмо моего отца.