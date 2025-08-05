Братья Говорковы подписали пробные контракты с минским «Динамо»

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» продолжает формировать состав в преддверии нового сезона. Братья Говорковы подписали пробные контракты с командой, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Нападающие в минувшем сезоне защищали цвета «Юнисона» в ВХЛ. В активе Матвея 12 очков в 46 поединках, Роман провел 57 встреч и набрал 19 баллов. Оба игрока являются воспитанниками нижнекамского «Нефтехимика». А уже в предстоящую среду белорусский представитель в КХЛ сможет проверить себя в деле. «Зубры» сыграют товарищеский матч с «Магниткой». На следующей неделе подопечные Дмитрия Квартальнова выступят на Кубке Минска, где встретятся с «Металлургом», «Ладой» и «Адмиралом». А 19 августа проведут контрольный поединок против московского ЦСКА.