Прямой эфир

Трамп не оставит без ответа насмешки в письме Зеленского Путину – Дэвис

06 июня 2026 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп не оставит без ответа насмешки в письме Зеленского Путину – Дэвис-0

Американский лидер Дональд Трамп учтет насмешки в свой адрес в тексте письма Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

По словам Дэвиса, если Зеленский предположил, что его заявления сойдут ему с рук, то он может разочароваться. «Трамп не забудет этот выпад в свою сторону», – подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что российский лидер не зря акцентировал внимание на роли Трампа в урегулировании украинского конфликта.

Для Зеленского лучшим вариантом будет сдаться, пока есть возмодность, уточнил Дэвис.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Только 13% граждан ФРГ поддерживают курс Мерца
05 июня 2026 17:43

Только 13% граждан ФРГ поддерживают курс Мерца

Эксперты назвали открытое письмо Зеленского Путину «картой агонии»
05 июня 2026 16:58

Эксперты назвали открытое письмо Зеленского Путину «картой агонии»

В ФРГ заявили об угрозе обороноспособности страны из-за дефицита запчастей для военной техники
05 июня 2026 07:56

В ФРГ заявили об угрозе обороноспособности страны из-за дефицита запчастей для военной техники