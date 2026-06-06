Американский лидер Дональд Трамп учтет насмешки в свой адрес в тексте письма Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

По словам Дэвиса, если Зеленский предположил, что его заявления сойдут ему с рук, то он может разочароваться. «Трамп не забудет этот выпад в свою сторону», – подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что российский лидер не зря акцентировал внимание на роли Трампа в урегулировании украинского конфликта.

Для Зеленского лучшим вариантом будет сдаться, пока есть возмодность, уточнил Дэвис.

Фото: Pinterest