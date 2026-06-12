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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России

12 июня 2026 05:36
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Важная дата в календаре Союзного государства – День России. 36 лет назад в Российской Федерации приняли декларацию о государственном суверенитете. 12 июня – особый день и для Беларуси. Ведь Россия – наш стратегический партнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил лидера России Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником. Как отметил наш Президент, Российская Федерация – уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а гражданам России – счастья и благополучия. 

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России-4

Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю Правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину. 

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Союзное государство

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