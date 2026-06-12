Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России

Важная дата в календаре Союзного государства – День России. 36 лет назад в Российской Федерации приняли декларацию о государственном суверенитете. 12 июня – особый день и для Беларуси. Ведь Россия – наш стратегический партнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил лидера России Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником. Как отметил наш Президент, Российская Федерация – уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.