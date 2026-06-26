Сумма контрактов впечатляет! Предварительные итоги Форума регионов подводят в Минске

26 июня завершил работу XIII Форум регионов Беларуси и России. К участникам форума обратился Александр Лукашенко, подчеркнув, что именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает Союзное государство устойчивым к любым внешним вызовам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту самую материальную основу сегодня можно не просто обсудить, но и буквально потрогать руками. В выставочном центре «БелЭкспо» развернулась гигантская выставка-ярмарка достижений, где свои флагманские проекты представляют более 160 предприятий и ремесленников двух стран.

Масштабы действительно поражают! Одна только экспозиция Минской области заняла рекордные 360 квадратных метров прямо перед центральным входом. И здесь есть на что посмотреть: от тяжелого машиностроения МТЗ и МАЗа до интерактивных VR-проектов, голограмм и дегустационных зон, где российские гости открывают для себя новые вкусы нашего Приднепровья и центрального региона. Кстати, в этом году впервые промышленной продукции Союзного государства присваивают специальную официальную маркировку. Но главное мерило успеха форума – это, конечно, контракты. Реализация всех договоренностей ускорит экономический рост.

Чтобы эти хрупкие игрушки оказались в Минске, их создательница преодолела путь длиною более 700 километров. Уникальная ручная работа ремесленницы из Тулы Натальи Пановой – одна из наиболее ярких иллюстраций белорусско-российского единства. Эту коллекцию мастерица создала специально к XIII Форуму регионов. Сказочные персонажи и традиционный тульский самовар, но с белорусским акцентом.

Наталья Панова, ремесленник (Тульская область):

Мы, Тула, пряничные, самоварные. Мы подготовили роспись на нашем самоваре с вашим белорусским орнаментом. Здесь изобразили и пшеницу, и рожь, и ваши великолепные васильки.

Выставка-ярмарка стала важным дополнением деловой программы форума, отразив реальный экономический потенциал регионов Беларуси и России. От продуктов питания, трикотажа до технологических новинок. Свою продукцию представили более 160 предприятий. Экспозицию высоко оценили официальные делегации двух стран.

Алеся Иванова, корреспондент:

Традиция встречать «хлебом-солью» одинаково свята как для белорусов, так и россиян. Именно этот продукт на столе символизирует мир, достаток и благополучие в доме. А еще, без сомнений, является символом продовольственной безопасности Союзного государства.

Михаил Карцев, предприниматель (Псковская область):

Занимаемся производством хлеба 20 лет. И вот пришли к тому, что научились делать качественно эксклюзивный ремесленный хлеб: только на заквасках и печется на камнях. Контакты налаживаются. Минская, Брестская и Витебская области заинтересованы нашим хлебом.

Масштабная союзная интеграция строится из точечных инициатив. Реализация адресных межрегиональных проектов усиливает движение экономик двух стран. Еще до начала и непосредственно на площадках нынешнего форума уже подписано свыше 320 документов о сотрудничестве между белорусскими и российскими регионами. Сфера взаимных интересов обширная – от промышленности, образования до культуры и туризма. От импортозамещения – к опережающим технологиям! Как проходит ХIII Форум регионов в «БелЭкспо» – читайте здесь.

Егор Ковальчук, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области России:

По объективным причинам мы соседи. И это, безусловно, способствует. У нас есть совместные проекты в сфере производства сельскохозяйственной техники, оборудования для железных дорог.

Формат сотрудничества на уровне регионов ближе, что называется, к самым обыденным, но таким важным вопросам. Именно по ним в обществе оценивают эффективность интеграции. Экономика, точки роста и устойчивость к внешним вызовам – все эти темы в своем приветственном слове к участникам форума озвучил Александр Лукашенко. Сверхмиссия этой площадки выходит за рамки экономических интересов. Она позволяет в полной мере раскрыть потенциал 1/6 части суши, объединить усилия, чтобы совместно решать любые задачи. Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России.

Прочным фундаментом для сотрудничества региональные связи назвал и Владимир Путин. В своем видеообращении к участникам форума президент России отметил, что российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции. Сегодня оно успешно работает на экономический суверенитет. Беларусь и Россия форсируют темпы промышленной кооперации. В числе проектов завод по переработке семян рапса на Гродненщине, производство белорусско-российских электробусов в Нижегородской области, совместный проект по выращиванию ценных пород рыб. Симбиоз интеллекта, ресурсов и промышленной мощи позволяют осваивать ниши, в которых еще вчера мы были зависимы.