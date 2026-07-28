WSJ: Трамп оптимистично смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине

Настрой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа касательно возможности мирного урегулирования конфликта в Украине оптимистичный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В соответствии с информацией издания Трамп и его команда имеют готовность принять на себя конструктивную роль в завершении конфликта и сотрудничать с обеими сторонами. В материале также сказано, что глава Белого дома сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что хотел бы завершения конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства Росcии Сергей Лавров ранее отметил, что подход Вашингтона к пониманиям по Украине, достигнутым во время саммита на Аляске, мог претерпеть изменения, однако Москва в любом случае выполнит свои задачи.

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