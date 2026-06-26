Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию – что в повестке?

Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России. Наш Президент и Владимир Путин проводят встречу на Валдае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В переговорной повестке – актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.
Главы государств общаются в формате «тет-а-тет». Кстати, Владимир Путин уже встречал Александра Лукашенко в своей валдайской резиденции. Аналогичные переговоры на данной площадке проходили в предыдущие годы.
Данный визит Александр Лукашенко анонсировал, принимая в начале недели с докладом премьер-министра Беларуси. Тогда глава государства отметил, что на высшем уровне всегда рассматриваются самые не тривиальные вопросы союзного строительства.