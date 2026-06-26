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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию – что в повестке?

26 июня 2026 16:35
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Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России. Наш Президент и Владимир Путин проводят встречу на Валдае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В переговорной повестке – актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию – что в повестке?-2

Главы государств общаются в формате «тет-а-тет». Кстати, Владимир Путин уже встречал Александра Лукашенко в своей валдайской резиденции. Аналогичные переговоры на данной площадке проходили в предыдущие годы.

Данный визит Александр Лукашенко анонсировал, принимая в начале недели с докладом премьер-министра Беларуси. Тогда глава государства отметил, что на высшем уровне всегда рассматриваются самые не тривиальные вопросы союзного строительства.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Союзное государство # Беларусь-Россия

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