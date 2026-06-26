Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию – что в повестке?

Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России. Наш Президент и Владимир Путин проводят встречу на Валдае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В переговорной повестке – актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.