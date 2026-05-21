Лукашенко: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока

Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные тренировки охватили и территорию России. В маневрах задействованы Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация. Мобильные ракетные комплексы уже вышли на маршруты патрулирования и заняли замаскированные позиции. В море на боевую службу встали атомные ракетоносцы. Одновременно с этим экипажи боевых самолетов тренируются оснащать гиперзвуковые «Кинжалы» ядерными зарядами и патрулировать заданные районы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович, рад видеть вас и руководство Вооруженных Сил Российской Федерации. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество, и будем делать это всячески.

Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А, коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси – на востоке, в центре – все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашей совместной работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом, и будем заниматься, защищая жизнь наших людей.

Лидеры двух стран проанализировали действия военных и подчеркнули: тактические действия носят исключительно оборонительный характер. Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко: Союзное государство никому не угрожает и не ищет конфликтов. Однако в условиях растущей внешней активности у наших границ, защита суверенитета остается безусловным приоритетом.