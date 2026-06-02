Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения XIII Форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области в июне.

Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.