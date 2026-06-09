Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Выражение «свой среди чужих, чужой среди своих» – это про Абрамовича и других представителей российского капитала на Западе. Много лет в России строилась система неформальных связей с Западом, которая имела в основе экспорт сырья, а взамен Россия получала доступ к западным элитам.
Например, в составе директоров «Газпрома» и «Роснефти» было немало западных политиков, включая бывшего канцлера Германии Шредера. Но правило работало и в обратную сторону. Так, бывший губернатор Чукотки Абрамович стал резидентом и даже хозяином клуба «Челси».
Андрей Лазуткин, политолог:
Однако западные санкции разорвали эти связи по-живому, и появилась сила, которая бы хотела мира в интересах международного бизнеса. Им нужно завершение войны на любых условиях, чтобы продолжать зарабатывать деньги. Но самое интересное здесь – кто был инициатором приезда Абрамовича в Киев? На первый взгляд кажется, что Россия, ведь Абрамович был посредником во время первого Стамбула.
До войны он был знаком с Давидом Арахами, главой фракции «Слуга народа», а сегодня это человек номер три в Украине, что позволило бы найти подходы к Зеленскому. Вместе с тем Абрамович в Стамбуле выступал не как представитель России, а как бизнесмен. Переговоры тогда увязывали с экспортом аммиака, нефти, зерна, алюминия. То есть от лица Абрамовича говорили частные компании, которые попали под санкции. При этом Абрамовича, как и Зеленского, охранял польский спецназ. Но после неудачи Стамбула от услуг Абрамовича отказались, и далее переговоры велись по линии спецслужб.
Андрей Лазуткин, политолог:
Однако в феврале 2026 года, после покушения на генерала ГРУ Алексеева, замглавы переговорной группы, уровень контактов спецслужб также был понижен. И сигналы снова начал передавать Абрамович. Для этого его пригласили в Киев, где принимают только представителей Запада. А Киеву, несмотря на браваду, хамство и дроновые атаки, нужна пауза. Потому что летняя кампания – это всегда активное российское наступление. Но внутри украинской власти есть как прагматики, так и сторонники продолжения войны. Поэтому очевидно, что удар по колледжу в Старобельске был сделан специально, чтобы разрушить и этот канал коммуникации.
По сути, одни позвали Абрамовича, а другие его подставили ударом по Старобельску. Поэтому Россия достаточно резко ответила. Но это был не срыв сделки. Скорее, было выражено сомнение, что Киев искренне что-то передавал через Абрамовича.
Подробности в видео.