Свой среди чужих. Кто был инициатором приезда Абрамовича в Киев? Разбираемся с Лазуткиным

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Выражение «свой среди чужих, чужой среди своих» – это про Абрамовича и других представителей российского капитала на Западе. Много лет в России строилась система неформальных связей с Западом, которая имела в основе экспорт сырья, а взамен Россия получала доступ к западным элитам. Например, в составе директоров «Газпрома» и «Роснефти» было немало западных политиков, включая бывшего канцлера Германии Шредера. Но правило работало и в обратную сторону. Так, бывший губернатор Чукотки Абрамович стал резидентом и даже хозяином клуба «Челси».

Андрей Лазуткин, политолог:

Однако западные санкции разорвали эти связи по-живому, и появилась сила, которая бы хотела мира в интересах международного бизнеса. Им нужно завершение войны на любых условиях, чтобы продолжать зарабатывать деньги. Но самое интересное здесь – кто был инициатором приезда Абрамовича в Киев? На первый взгляд кажется, что Россия, ведь Абрамович был посредником во время первого Стамбула. До войны он был знаком с Давидом Арахами, главой фракции «Слуга народа», а сегодня это человек номер три в Украине, что позволило бы найти подходы к Зеленскому. Вместе с тем Абрамович в Стамбуле выступал не как представитель России, а как бизнесмен. Переговоры тогда увязывали с экспортом аммиака, нефти, зерна, алюминия. То есть от лица Абрамовича говорили частные компании, которые попали под санкции. При этом Абрамовича, как и Зеленского, охранял польский спецназ. Но после неудачи Стамбула от услуг Абрамовича отказались, и далее переговоры велись по линии спецслужб.