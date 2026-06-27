Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжается

Рабочий визит Президента Беларуси в Россию продолжается. Как сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, 27 июня в графике Александра Лукашенко и Владимира Путина запланированы переговоры, в том числе и в расширенном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию – что в повестке?

Напомним, накануне встреча глав государств на Валдае продолжалась до позднего вечера. Она проходила без прессы, фото- и видеосъемки. В повестке переговоров – вопросы союзного взаимодействия, реализация совместных проектов, международная повестка и ситуация в регионе.