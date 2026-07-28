Крутой заявил о подготовке наднациональных решений для поддержки шинных компаний

Болевые точки в промышленности Могилевской области разбирали в регионе. Вместо традиционного формата подведения итогов работы за январь-июнь 2026 года в исполкоме совещание прошло с участием главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания – работа отдельных организаций промышленного комплекса Могилевской области. Речь идет о производствах, которые сдерживают рост валового регионального продукта. Они дают почти половину объема в региональном разрезе, но работают на 90 %. ВРП Могилевской области сейчас составляет 100 % к уровню 2025 года. Однако это на полтора процента меньше плановых показателей. Задача – найти решения для проблемных заводов. Часть из них уже взял на контроль премьер-министр Беларуси. Долгосрочные экспортные контракты финансово готово поддержать государство.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Наш Президент отмечал, что они и с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали ситуацию на рынке автомобильных шин: и легковых, и грузовых. Сейчас будет приниматься ряд наднациональных решений в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, чтобы сдержать эту фактически демпинговую экспансию, которая обрушивает сегодня рынок шин и серьезно влияет на белорусские и российские шинные компании. Но здесь наш лидер говорил: если будут хорошие долгосрочные эффективные экспортные контракты, у республики есть сегодня финансовые возможности их прокредитовать, профинансировать.

Что касается развития других отраслей экономики Могилевской области, то инвестиции выросли на 113 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – это лучший результат в стране. Уверенный рост демонстрируют сферы транспорта, торговли, общепита и энергосистем.