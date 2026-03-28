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Новости по тегу #Владимир Привалов

20 тысяч гомельчан вышли на субботник. Как белорусы наводят порядок на родной земле?
28 марта 2026 18:12

20 тысяч гомельчан вышли на субботник. Как белорусы наводят порядок на родной земле?

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа
06 января 2026 11:35

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа

Сухой бассейн и контактный зоопарк! Инклюзивную спортивно-игровую площадку открыли в Гомеле
20 октября 2025 18:37

Сухой бассейн и контактный зоопарк! Инклюзивную спортивно-игровую площадку открыли в Гомеле

Три мурала в честь героев Советского Союза торжественно открыли в Гомеле
14 мая 2025 06:20

Три мурала в честь героев Советского Союза торжественно открыли в Гомеле

В городе над Сожем стартовал республиканский фестиваль «Гомель – молодежная столица-2025»
20 марта 2025 08:07

В городе над Сожем стартовал республиканский фестиваль «Гомель – молодежная столица-2025»

Около 8 тысяч обращений за два года – мэр Гомеля рассказал, как устроен его чат-бот для вопросов от граждан
20 января 2025 16:19

Около 8 тысяч обращений за два года – мэр Гомеля рассказал, как устроен его чат-бот для вопросов от граждан

Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси
15 декабря 2024 17:47

Праздник к нам приходит! Как готовятся встречать 2025-й на юге Беларуси

В Гомеле поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 81-летием освобождения от оккупации
25 ноября 2024 10:46

В Гомеле поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 81-летием освобождения от оккупации

Встречи со знаменитостями, городской квест и грандиозный концерт – Гомель встречает «Марафон единства»
18 октября 2024 08:36

Встречи со знаменитостями, городской квест и грандиозный концерт – Гомель встречает «Марафон единства»

Улицы преображаются на глазах! В Гомельской области устраняют последствия стихии
26 июля 2024 16:39

Улицы преображаются на глазах! В Гомельской области устраняют последствия стихии

Анатолий Ярмоленко стал почётным гражданином Гомеля. Город над Сожем празднует день рождения
16 сентября 2023 17:20

Анатолий Ярмоленко стал почётным гражданином Гомеля. Город над Сожем празднует день рождения

Президент согласовал 9 кандидатур на должности руководителей. Управленцы рассказали, что улучшат в регионах
12 декабря 2022 18:07

Президент согласовал 9 кандидатур на должности руководителей. Управленцы рассказали, что улучшат в регионах