Новости по тегу #Владимир Привалов

Одной из локаций субботника стала Аллея героев: ее открыли в 2014 году, рядом с братской могилой воинов, партизан и подпольщиков, которые погибли, защищая областной центр от немецко-фашистских захватчиков.
Уже разработан необходимый проект капитального ремонта.
Здесь могут играть, развиваться и социализироваться дети с особенностями в развитии.
На улице Жукова появился масштабный портрет маршала Победы. Советский полководец изображен величественно, с гордым взглядом на фоне бездонного голубого неба.
Впереди участников ожидает не менее насыщенная программа: семинары, встречи и даже телемост с молодежными столицами России. Кроме того, молодые люди смогут посетить крупнейшие предприятия Гомельщины.
«Люди увидели и услышали, что власть готова решать проблемы».
Новогоднее настроение постепенно приходит в наши дома и на улицы наших городов.
В почетном списке 26 имен. Те, кто бесстрашно сражался на фронте и, несмотря на все тяготы, смог дожить до наших дней, сохраняют историческую правду для будущих поколений.
На два дня областной центр станет масштабной площадкой творчества и единения.
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