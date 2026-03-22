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Возможен ли тройственный союз Индии, Китая и России? Разобрался Данилович

22 марта 2026 19:33
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:
В интернете весьма популярна была фотография, где удалось в кулуарах (политические кулуары – это всегда интересно) сфотографировать трех лидеров: Владимира Путина, Нарендра Моди и Си Цзиньпина на том самом саммите ШОС+. Возможен ли этот тройственный союз?

Возможен ли тройственный союз Индии, Китая и России? Разобрался Данилович-2

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Никто не отрицает, что между государствами есть определенные сложные моменты. Как вы верно отметили, между Китаем и Индией как бы не все гладко. Но тем не менее эти два государства взаимодействуют в рамках интеграционных объединений.

И этот элемент, конечно же, говорит о том, что Индия проводит достаточно прагматичную, взвешенную, продуманную политику. Можно было бы там, учитывая, что раз не совсем все гладко с Китаем, и не взаимодействовать. Но я уверен в том, что индийская политическая правящая элита, она четко понимает, что альтернативы многополярному мироустройству не существует на сегодняшний день и стремится максимально взаимодействовать с теми государствами, которые идут впереди в процессе строительства многополярного мира.

# Международная политика # Вячеслав Данилович

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