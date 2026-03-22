Возможен ли тройственный союз Индии, Китая и России? Разобрался Данилович

Игорь Позняк, ведущий: В интернете весьма популярна была фотография, где удалось в кулуарах (политические кулуары – это всегда интересно) сфотографировать трех лидеров: Владимира Путина, Нарендра Моди и Си Цзиньпина на том самом саммите ШОС+. Возможен ли этот тройственный союз?

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Никто не отрицает, что между государствами есть определенные сложные моменты. Как вы верно отметили, между Китаем и Индией как бы не все гладко. Но тем не менее эти два государства взаимодействуют в рамках интеграционных объединений.

И этот элемент, конечно же, говорит о том, что Индия проводит достаточно прагматичную, взвешенную, продуманную политику. Можно было бы там, учитывая, что раз не совсем все гладко с Китаем, и не взаимодействовать. Но я уверен в том, что индийская политическая правящая элита, она четко понимает, что альтернативы многополярному мироустройству не существует на сегодняшний день и стремится максимально взаимодействовать с теми государствами, которые идут впереди в процессе строительства многополярного мира.