Улицы преображаются на глазах! В Гомельской области устраняют последствия стихии

Службы МЧС и коммунальной сферы, бригады производственных предприятий и сотни неравнодушных людей. В одну большую команду в эти дни объединились белорусы. В Гомельской области, одной из наиболее пострадавших в результате урагана, практически без перерыва идут восстановительные работы. Улицы и дома преображаются практически на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Речица сейчас напоминает одну большую строительную площадку. Крыши многоэтажек восстанавливают как силами местных ЖКХ и сельхозорганизаций, так и прибегают к помощи строительных бригад. Гул техники не смолкает и в хозяйствах Добрушского района. Стихия оставила без крыш почти 40 объектов предприятия «Калининский». Первоочередное – устранить повреждения на зерноскладе, чтобы сберечь новый урожай. Далее на очереди молочный блок.

Алексей Черноморченко, исполняющий обязанности директора предприятия «Калининский»:

Принято решение в нашем хозяйстве организовать работу по восстановлению кровли. Помощь на сегодняшний день была оказана от областного МЧС. Выделен нам шифер, и мы его используем для накрытия крыш. Быстрыми темпами восстанавливается после урагана и областной центр. В этом большая заслуга его жителей. Около 10 тысяч человек вышли на субботник, чтобы помочь городу вновь обрести цветущий и ухоженный вид. В любимом месте отдыха – парке «Фестивальный» – гомельчане убирали сломанные ветром деревья. Технику выделили предприятия. В целом охотно откликнулись более 170 организаций.

Сергей Лемешев, житель Гомеля:

Здесь гуляют люди с детьми, постоянно отдыхают. Ну и как-то захотелось навести порядок, поучаствовать в этом, приложить руку, так сказать. Ну и хочу сказать, что заметно мы тут все прибрали, стало чище, красиво.

Валентина Пташинская, жительница Гомеля:

Я всех призываю не оставаться равнодушными. Каждый в своем месте, в своем дворе, в своем районе может нести свой вклад, свою лепту.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Очень много было сделано и по вывозке деревьев, и по освобождению транспортных магистралей. Большие слава и благодарности нашим энергетикам, МЧС, коммунальным службам.