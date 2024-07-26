Улицы преображаются на глазах! В Гомельской области устраняют последствия стихии
Службы МЧС и коммунальной сферы, бригады производственных предприятий и сотни неравнодушных людей. В одну большую команду в эти дни объединились белорусы. В Гомельской области, одной из наиболее пострадавших в результате урагана, практически без перерыва идут восстановительные работы. Улицы и дома преображаются практически на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Речица сейчас напоминает одну большую строительную площадку. Крыши многоэтажек восстанавливают как силами местных ЖКХ и сельхозорганизаций, так и прибегают к помощи строительных бригад. Гул техники не смолкает и в хозяйствах Добрушского района. Стихия оставила без крыш почти 40 объектов предприятия «Калининский». Первоочередное – устранить повреждения на зерноскладе, чтобы сберечь новый урожай. Далее на очереди молочный блок.
Алексей Черноморченко, исполняющий обязанности директора предприятия «Калининский»:
Принято решение в нашем хозяйстве организовать работу по восстановлению кровли. Помощь на сегодняшний день была оказана от областного МЧС. Выделен нам шифер, и мы его используем для накрытия крыш.
Быстрыми темпами восстанавливается после урагана и областной центр. В этом большая заслуга его жителей. Около 10 тысяч человек вышли на субботник, чтобы помочь городу вновь обрести цветущий и ухоженный вид. В любимом месте отдыха – парке «Фестивальный» – гомельчане убирали сломанные ветром деревья. Технику выделили предприятия. В целом охотно откликнулись более 170 организаций.
Сергей Лемешев, житель Гомеля:
Здесь гуляют люди с детьми, постоянно отдыхают. Ну и как-то захотелось навести порядок, поучаствовать в этом, приложить руку, так сказать. Ну и хочу сказать, что заметно мы тут все прибрали, стало чище, красиво.
Валентина Пташинская, жительница Гомеля:
Я всех призываю не оставаться равнодушными. Каждый в своем месте, в своем дворе, в своем районе может нести свой вклад, свою лепту.
Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Очень много было сделано и по вывозке деревьев, и по освобождению транспортных магистралей. Большие слава и благодарности нашим энергетикам, МЧС, коммунальным службам.
Основные работы по ликвидации последствий стихии в Гомеле уже выполнены. Город работает в штатном режиме. Осталось вывезти около 30 % распиленных деревьев. В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, все усилия направят на расчистку дворов, скверов и парков. Кроме того, гомельчане продолжат помогать наиболее пострадавшим районам. Ход восстановительных работ на личном контроле Президента. 23 июля Александр Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений. Документ был подготовлен по итогам селекторного совещания, на котором обсуждалось наведение порядка после непогоды, затронувшей ряд регионов.