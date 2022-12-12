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Президент согласовал 9 кандидатур на должности руководителей. Управленцы рассказали, что улучшат в регионах

12 декабря 2022 18:07
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Новости Беларуси. Активнее развивать брошенные иностранцами предприятия и предоставить разработчикам в цехах отечественных промкомпаний равные условия с ПВТ. Такие поручения Президента 12 декабря прозвучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент согласовал 9 кандидатур на должности руководителей. Управленцы рассказали, что улучшат в регионах-1

Всего же глава государства согласовал 9 кандидатур на должности руководителей местных органов власти. Так, новые зампреды у Брестского, Гомельского, Могилевского облисполкомов и Жабинковского, Малоритского, Березовского, Светлогорского райисполкомов, новый заместитель и у главы столицы. Но в какой бы регион ни отправлялись руководители, задачи у всех практически идентичные, разумеется, с поправкой на специфику.

Президент согласовал 9 кандидатур на должности руководителей. Управленцы рассказали, что улучшат в регионах-4

Андрей Кузьмич, председатель Жабинковского райисполкома:
В условиях санкционного давления сегодня необходимо обеспечить работу всего реального сектора экономики. Это и промышленность, у нас в Жабинковском районе это четыре основных промышленных предприятия. Это сельское хозяйство, у нас таких восемь сельхозпредприятий, а также социальная сфера.

Президент согласовал 9 кандидатур на должности руководителей. Управленцы рассказали, что улучшат в регионах-7

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Самое главное – чтобы был порядок и дисциплина. Когда есть дисциплина на предприятии, в органах исполнительной власти, тогда задачи все способны решаться.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Владимир Привалов # Андрей Кузьмич # Фотофакт

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