Президент согласовал 9 кандидатур на должности руководителей. Управленцы рассказали, что улучшат в регионах

Новости Беларуси. Активнее развивать брошенные иностранцами предприятия и предоставить разработчикам в цехах отечественных промкомпаний равные условия с ПВТ. Такие поручения Президента 12 декабря прозвучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же глава государства согласовал 9 кандидатур на должности руководителей местных органов власти. Так, новые зампреды у Брестского, Гомельского, Могилевского облисполкомов и Жабинковского, Малоритского, Березовского, Светлогорского райисполкомов, новый заместитель и у главы столицы. Но в какой бы регион ни отправлялись руководители, задачи у всех практически идентичные, разумеется, с поправкой на специфику.